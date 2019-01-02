Названа самая технологичная авиакомпания в мире

Представители Traveloka проанализировали 50 лучших авиаперевозчиков, вошедших в рейтинг Skytrax, и составили топ-10 самых технологичных в мире, пишет turizm.ru. Особое внимание уделялось таким услугам компаний, как доступ к Wi-Fi, наличие розеток, развлекательные программы в полете, обмен текстовыми сообщениями и телефонные звонки.

Лидером рейтинга названа авиакомпания Qatar Airways, которая в 2018 году запустила акцию Super Wi-Fi. Перевозчик предлагает пассажирам высокоскоростной широкополосный доступ к интернету на протяжении всего полета.

В число самых технологичных также вошли дубайская компания Emirates, американская Delta Air Lines, британская British Airways, бюджетный перевозчик из США JetBlue Airways и флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific. Так, Emirates был отмечен за выбор развлечений в полете, включая 3500 каналов с фильмами, телешоу, музыкой и телепередачами. Перевозчик из Дубая также предоставляет пассажирам 20 МБ бесплатного Wi-Fi, который необходимо использовать в течение двух часов.

Авиакомпания Delta Air Lines попала в топ-10 благодаря бесплатным мобильным сообщениям через WhatsApp, Facebook и iMessage, а также доступу к Wi-Fi в течение всего дня за 16 долларов США. Компания JetBlue Airways предлагает пассажирам насладиться самыми свежими фильмами с помощью экранов на спинках сидений на всех рейсах, продолжительностью более двух часов.