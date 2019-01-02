Ср, 2.01.2019
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Названа самая технологичная авиакомпания в мире

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Airbus helicopters and an Airbus A380 airplane of Qatar Airways are pictured at Le Bourget airport on June 16, 2015, north of Paris, on the second day of the International Paris Air show which will be held until June 21, 2015. AFP PHOTO / MIGUEL MEDINA

ФОТО: MIGUEL MEDINA/AFP

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways признана самой технологичной в мире. К такому выводу пришли эксперты индонезийского онлайн-сервиса для бронирования путешествий Traveloka, пишет Business Insider.

Представители Traveloka проанализировали 50 лучших авиаперевозчиков, вошедших в рейтинг Skytrax, и составили топ-10 самых технологичных в мире, пишет turizm.ru. Особое внимание уделялось таким услугам компаний, как доступ к Wi-Fi, наличие розеток, развлекательные программы в полете, обмен текстовыми сообщениями и телефонные звонки.

Лидером рейтинга названа авиакомпания Qatar Airways, которая в 2018 году запустила акцию Super Wi-Fi. Перевозчик предлагает пассажирам высокоскоростной широкополосный доступ к интернету на протяжении всего полета.

В число самых технологичных также вошли дубайская компания Emirates, американская Delta Air Lines, британская British Airways, бюджетный перевозчик из США JetBlue Airways и флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific. Так, Emirates был отмечен за выбор развлечений в полете, включая 3500 каналов с фильмами, телешоу, музыкой и телепередачами. Перевозчик из Дубая также предоставляет пассажирам 20 МБ бесплатного Wi-Fi, который необходимо использовать в течение двух часов.

Авиакомпания Delta Air Lines попала в топ-10 благодаря бесплатным мобильным сообщениям через WhatsApp, Facebook и iMessage, а также доступу к Wi-Fi в течение всего дня за 16 долларов США. Компания JetBlue Airways предлагает пассажирам насладиться самыми свежими фильмами с помощью экранов на спинках сидений на всех рейсах, продолжительностью более двух часов.

Замыкают рейтинг перевозчики Alaska Airlines, Turkish Airlines, Etihad Airways, Eva Air и Oman Air.

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