Строитель: прошлый год был худшим

Калисте признал, что год был сложным, поскольку объем работ был небольшим, более того, заказы выполнялись по низким ценам, пишет портал Ehitusuudised.ee.

«Мы сумели обеспечить работой всех наших людей, но без дела стояли большие используемые в строительстве железной дороги специфические машины, стоимость которых исчисляется в миллионах», - добавил он.

Член правления Maru Betoonitööd OÜ Таави Варб рассказал, что в секторе бетонных работ появилось много предприятий, в которых есть только пара рабочих и управляющий ими на стройплощадки менеджер.

Поскольку маленькие и начинающие с нуля предприятия, по его оценке, портят рынок, нельзя говорить о лучшем в истории их фирмы годе. «Скорее надо напрячься, чтобы остаться на плаву в ситуации, когда подрядчики не конкурируют на равных условиях, - отметил Варб.

Член правления Mapri Ehitus OÜ Тармо Роос сказал порталу Ehitusuudised, что в минувшем году у них был рекордный оборот, но из-за роста внутренних цен маргиналия в генеральном подряде еще больше уменьшилась.