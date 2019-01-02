Экономическое неравенство в Эстонии растет
2 января 2019, 9:57
Рост доходов населения продолжается и уровень жизни в Эстонии становится лучше. В то же время можно сказать, что дела пенсионеров и родителей-одиночек идут несколько хуже, чем у других, пишет Äripäev.
По регионам различия довольно велики, и, например, доходы домохозяйств с родителем-одиночкой, наоборот, уменьшились, заметили аналитики Департамента статистики Анет Мюйрсоо и Ану Ымблус в радиопередаче Äripäev «Arvude taga», вышедшей в эфир 19 декабря.
Относительная бедность в Эстонии в прошлом году значительно выросла, но, если посмотреть, что скрывается за цифрами, это не обязательно должно означать, что люди стали жить хуже, утверждают аналитики. Скорее, это говорит о некотором увеличении неравенства.