Samsung покажет на CES 2019 свои передовые разработки

Лаборатория Samsung C-Lab привезет на выставку восемь новых проектов, в том числе как мультимедийные наработки, предназначенные для профессионалов в определенных областях, так и бытовые приборы для использования в повседневной жизни, пишет 4pda.ru.

Tisplay — приложение дополненной реальности для стримеров. Теперь, чтобы прорекламировать что-то во время трансляции, совсем необязательно ждать, пока привезут нужный мерч. Tisplay позволяет размещать в кадре любые, в том числе рекламные сообщения и картинки, прямо на одежде ведущего.

aiMo — устройство для записи ASMR-аудио. Профессиональное оборудование не потребуется — достаточно будет смартфона и специального чехла, имитирующего человеческие уши. Алгоритм ИИ анализирует звук, а затем проводит обработку, делая запись более качественной и реалистичной даже при работе в шумном помещении или на улице.

MEDEO — приложение, способное быстро создавать из отснятого материала видеоролики для социальных сетей. Улучшить качество изображения, добавить спецэффекты или музыку или вставить в видео еще один ролик — это лишь часть возможностей программы.

PRISMIT — сервис для чтения новостей и поиска предшествовавшим им событиям. При открытии пользователем очередной новости специальный алгоритм ИИ самостоятельно анализирует текст и находит дополнительную информацию, которая с ним связана.

Perfume Blender — программа, позволяющая пользователю самостоятельно создать подходящий ему аромат. Чтобы искусственный интеллект мог что-то посоветовать, достаточно просто сфотографировать флакон с любимым парфюмом, а приложение само сгенерирует несколько подходящих вариантов.

Girin Monitor Stand — умная подставка для монитора, способная регулировать угол наклона дисплея. Если аксессуар заметил, что пользователь портит осанку, она начинает автоматически подстраивать положение экрана таким образом, чтобы заставить человека сменить положение на более удобное и улучшить его осанку.

Alight — обычная с виду настольная лампа, которая снабжена собственным алгоритмом искусственного интеллекта, способным анализировать уровень освещенности в помещении и подстраивать его до оптимальных значений. Это делается для того, чтобы хозяин не испортил зрение — например, читая в потемках.

SnailSound — специальная гарнитура и приложение для людей с нарушениями слуха. Оно позволит владельцу четче слышать звуки. В некоторых ситуациях это может оказаться очень полезной возможностью.