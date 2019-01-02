Ср, 2.01.2019
Неправильно заставлять сотрудников работать ночью. Кто вообще захочет работать? Люди хотят спать. Олег Гросс
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Четыре признака, по которым жизнь в этой съемной квартире не будет простой

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Решетки на окнах. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Ana Flašker / PantherMedia / Ana Flašker

Когда вы подписываете договор найма, внимательно читайте каждый пункт, чтобы предусмотреть все возможные неприятности и застраховать себя от них, советует Kodustiil.

Люди, живущие на съемной квартире, часто не знают ни о своих правах, ни об особенностях нового жилья. Чтобы предотвратить возможные проблемы, издание housebeautiful.com рекомендует принять некоторые превентивные меры уже в самом начале.

Решетки на окнах

Если на окнах есть решетки и установлена сигнализация, то не исключено, что вы попали в район с повышенной опасностью взломов, вандализма и квартирных краж. 

В договоре найма есть незаполненные пункты

Ни при каких обстоятельствах не следует подписывать не до конца заполненный договор найма. Если наймодатель настаивает на обратном, более разумным будет немедленно отменить сделку.

Плата за наем подозрительно низкая

Целью наймодателя является получение прибыли от его собственности. Если плата за квартиру оказывается необоснованно низкой, там точно что-то не в порядке.

Наймодатель недоступен

Если с собственником жилья трудно связаться еще до переезда, можно предположить, что будущие отношения могут быть не самыми легкими.

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