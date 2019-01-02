Четыре признака, по которым жизнь в этой съемной квартире не будет простой

Люди, живущие на съемной квартире, часто не знают ни о своих правах, ни об особенностях нового жилья. Чтобы предотвратить возможные проблемы, издание housebeautiful.com рекомендует принять некоторые превентивные меры уже в самом начале.

Решетки на окнах

Если на окнах есть решетки и установлена сигнализация, то не исключено, что вы попали в район с повышенной опасностью взломов, вандализма и квартирных краж.

В договоре найма есть незаполненные пункты

Ни при каких обстоятельствах не следует подписывать не до конца заполненный договор найма. Если наймодатель настаивает на обратном, более разумным будет немедленно отменить сделку.

Плата за наем подозрительно низкая

Целью наймодателя является получение прибыли от его собственности. Если плата за квартиру оказывается необоснованно низкой, там точно что-то не в порядке.

Наймодатель недоступен