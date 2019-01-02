Ср, 2.01.2019
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Джереми Кларксон выбрал пять лучших автомобилей года

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Lamborghini Huracan. Иллюстративное фото.

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал пять лучших автомобилей года. Свой выбор он делал из 28 машин, которые он протестировал для британского издания Sunday Times.

Первое место в списке Кларксона занимает суперкар Lamborghini Huracan Performante, который ведущий назвал своим автомобилем года на вручении премий Sunday Times Motor Awards, пишет motor.ru.

Джереми Кларксон.

ФОТО: STEFAN HEUNIS / AFP/Scanpix

Далее следует купе Porsche 911 GT2 RS. Его Кларксон назвал «блестящим спорткаром», полностью заслужившим такую оценку «от человека, который никогда не был фанатом Porsche».

Следующим автомобилем в списке стал заряженный седан Alpina B5, который получил в рейтинге Джеззы четыре звезды из пяти. По словам Кларксона, этот автомобиль «максимально близко подобрался к званию идеальной машины».

Также четыре звезды достались суперкару Aston Martin Vantage и новому Bentley Continental GT.

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