ПБК объяснил отказ от трансляции новогодней речи президента техническими причинами

Tallinn, 19.11.2018 President Kersti Kaljulaidi avaldus seoses valitsuskriisiga. President Kersti Kaljulaid on Monday afternoon invited the chairman of each coalition party in turn to Kadriorg to discuss the current situation and possible solutions to the government crisis that broke out on Friday. Addressing the press following the meetings, Kaljulaid said that the Riigikogu should discuss the issue. FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX