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ПБК объяснил отказ от трансляции новогодней речи президента техническими причинами

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Tallinn, 19.11.2018 President Kersti Kaljulaidi avaldus seoses valitsuskriisiga. President Kersti Kaljulaid on Monday afternoon invited the chairman of each coalition party in turn to Kadriorg to discuss the current situation and possible solutions to the government crisis that broke out on Friday. Addressing the press following the meetings, Kaljulaid said that the Riigikogu should discuss the issue. FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Первый Балтийский канал (ПБК) в 2018 году снова решил не показывать новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Изначально мы собирались транслировать речь президента, но в итоге от этой идеи пришлось отказаться. Причины такого решения чисто технические", - сказала в среду, 2 января, корреспонденту портала rus.err.ee Ирина Козыренко, директор фирмы BMA Estonia, которая представляет в Эстонии в том числе телеканал ПБК.

По ее словам, новогоднее обращение Керсти Кальюлайд не удалось показать из-за того, что глава государства второй год подряд выступала не в записи, а в прямом эфире.

В ночь на 1 января 2018 года ПБК также не показывал выступление президента по причине технического характера, поскольку у канала нет возможности использования прямого сигнала.

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