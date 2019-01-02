Ср, 2.01.2019
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Фото: три дома, купить которые в начале года можно со значительной скидкой

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ФОТО: KV.EE

Портал Kodustiil нашел три дома, которые перед Новым годом продавались со скидкой. Надеемся, что за два дня их не успели купить!

1. Парный дом в волости Раэ, Харьюмаа

ФОТО: KV.EE

Четырехкомнатный бокс парного дома в деревне Лиму волости Раэ будет готов в январе. Имеется также терраса, на которую можно выйти и из гостиной, и из спальни. 

2. Пятикомнатный дом в Вильяндимаа

ФОТО: KV.EE

Дом продается без внутренней отделки, установлена только кухонная мебель. Дом прекрасно расположен: до городской черты Вильянди всего один километр. 

3. Пятикомнатный дом в Тарту

ФОТО: KV.EE

На улице Тулика в Тарту расположен просторный реновированный, со вкусом отделанный  дом с тремя спальнями общей площадью 240 м2.

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