Фото: три дома, купить которые в начале года можно со значительной скидкой
2 января 2019, 12:15
Портал Kodustiil нашел три дома, которые перед Новым годом продавались со скидкой. Надеемся, что за два дня их не успели купить!
Четырехкомнатный бокс парного дома в деревне Лиму волости Раэ будет готов в январе. Имеется также терраса, на которую можно выйти и из гостиной, и из спальни.
Дом продается без внутренней отделки, установлена только кухонная мебель. Дом прекрасно расположен: до городской черты Вильянди всего один километр.
На улице Тулика в Тарту расположен просторный реновированный, со вкусом отделанный дом с тремя спальнями общей площадью 240 м2.