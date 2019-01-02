Крушение поезда на мосту в Дании: есть жертвы

В Дании на мосту Большой Бельт произошло крушение поезда. Немецкий новостной портал Tagesschau сообщает о жертвах. В регионе бушует шторм.
По данным портала, около 7.30 по местному времени (8.30 по Эстонии) поезд столкнулся с каким-то предметом и был вынужден резко затормозить. По всей вероятности, от ехавшего навстречу грузового состава оторвало фрагмент, который влетел в пассажирский поезд, пишут датские СМИ.
Как уточнили в полиции, в результате крушения погибли шесть человек.
Движение автотранспорта на мосту Большой Бельт, протяженность которого составляет 18 км, а также на Эресуннском мосту между Данией и Швецией закрыто из-за сильного ветра.
A passenger train collided with a freight train, transporting beer.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 2 января 2019 г.
First reports that the storm is partly responsible for the collusion. pic.twitter.com/Ktj7brzYQr