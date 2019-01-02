Крушение поезда на мосту в Дании: есть жертвы

По данным портала, около 7.30 по местному времени (8.30 по Эстонии) поезд столкнулся с каким-то предметом и был вынужден резко затормозить. По всей вероятности, от ехавшего навстречу грузового состава оторвало фрагмент, который влетел в пассажирский поезд, пишут датские СМИ.