Ср, 2.01.2019
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Крушение поезда на мосту в Дании: есть жертвы

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Мост Большой Бельт.

ФОТО: TIM K. JENSEN / EPA / SCANPIX

В Дании на мосту Большой Бельт произошло крушение поезда. Немецкий новостной портал Tagesschau сообщает о жертвах. В регионе бушует шторм.

По данным портала, около 7.30 по местному времени (8.30 по Эстонии) поезд столкнулся с каким-то предметом и был вынужден резко затормозить. По всей вероятности, от ехавшего навстречу грузового состава оторвало фрагмент, который влетел в пассажирский поезд, пишут датские СМИ.

Как уточнили в полиции, в результате крушения погибли шесть человек.

Движение автотранспорта на мосту Большой Бельт, протяженность которого составляет 18 км, а также на Эресуннском мосту между Данией и Швецией закрыто из-за сильного ветра.

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