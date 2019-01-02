Ср, 2.01.2019
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Открытие памятника повлияет на движение поездов в сторону Аэгвиду и Нарвы

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Elron.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В связи с открытием памятника в Лахингувяли в воскресенье частично меняется расписание поездов Таллинн-Аэгвиду и Таллинн-Нарва, пишет Postimees.

В этот день будет действовать временное расписание. Три поезда на Аэгвиду, на отрезке Кехра-Аэгвиду будут заменены автобусами.

Из-за мероприятия, проводимого в рамках празднования столетия Эстонии, в воскресенье, 6 января, отрезок между Кехра и Аэгвиду будет закрыт с 10.25 до 12.00. В это время на направлении Таллинн-Аэгвиду на этом отрезке поезда заменят автобусами.

В это же время в Лахингувяли прибудет и бронепоезд Wa­ba­dus. Попасть на мероприятие можно будет поездом, выходящим из Таллинна в 9.45, поезд обратно отправится в 13.06.

Временное изменение будет действовать только 6 января, найти точное расписание вместе с информацией о местах остановок автобусов можно на сайте Elron, а также на перронах. Бесплатно информацию предоставляют и по круглосуточному номеру телефона 616 0245.

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