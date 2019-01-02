Открытие памятника повлияет на движение поездов в сторону Аэгвийду и Нарвы

В связи с открытием памятника в Лахингувяли в воскресенье частично меняется расписание поездов Таллинн-Аэгвийду и Таллинн-Нарва, пишет Postimees.
В этот день будет действовать временное расписание. Три поезда на Аэгвийду, на отрезке Кехра-Аэгвийду будут заменены автобусами.
Из-за мероприятия, проводимого в рамках празднования столетия Эстонии, в воскресенье, 6 января, отрезок между Кехра и Аэгвийду будет закрыт с 10.25 до 12.00. В это время на направлении Таллинн-Аэгвийду на этом отрезке поезда заменят автобусами.
В это же время в Лахингувяли прибудет и бронепоезд Wabadus. Попасть на мероприятие можно будет поездом, выходящим из Таллинна в 9.45, поезд обратно отправится в 13.06.
Временное изменение будет действовать только 6 января, найти точное расписание вместе с информацией о местах остановок автобусов можно на сайте Elron, а также на перронах. Бесплатно информацию предоставляют и по круглосуточному номеру телефона 616 0245.