Открытие памятника повлияет на движение поездов в сторону Аэгвийду и Нарвы

В этот день будет действовать временное расписание. Три поезда на Аэгвийду, на отрезке Кехра-Аэгвийду будут заменены автобусами.

Из-за мероприятия, проводимого в рамках празднования столетия Эстонии, в воскресенье, 6 января, отрезок между Кехра и Аэгвийду будет закрыт с 10.25 до 12.00. В это время на направлении Таллинн-Аэгвийду на этом отрезке поезда заменят автобусами.

В это же время в Лахингувяли прибудет и бронепоезд Wa­ba­dus. Попасть на мероприятие можно будет поездом, выходящим из Таллинна в 9.45, поезд обратно отправится в 13.06.