На популярные курорты Таиланда надвигается тропический шторм

Заявление опубликовано 2 января на интернет-сайте организации и разослано в местные СМИ. Область низкого давления Thirtysix, сформировавшаяся в атмосфере над Южно-Китайским морем, 2 января перешла в состояние тропического урагана и движется к таиландскому побережью Сиамского залива. Ураган, который синоптики назвали "Пабук", с вечера среды по вечер субботы пройдет через весь юг Таиланда от Сиамского залива до Андаманского моря, включая всемирно известные туристические зоны Самуи, Пхукет, Краби и Пхангнга, пишет stormnews.ru .

Порывы ветра в Сиамском заливе в районе таиландской провинции Чумпхон уже в среду достигают 65 километров в час, говорится в документе. Несмотря на то, что сильные тропические штормы и тайфуны неоднократно задевали юг Таиланда, вызывая жертвы и разрушения, как в 1989 году, когда в южных провинциях Таиланда погибли более 400 человек, с прямым и непосредственным воздействием сильного урагана юг Таиланда не сталкивался с 1962 года. Тогда по региону прошел ураган Harriet, унесший жизни более 900 человек, говорится в заявлении Института.