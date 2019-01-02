Как устроен нелегальный бизнес на границе? Опытный контрабандист раскрывает карты

- А это российское новшество, что с нового года для собственных нужд можно проносить через границу не 50 кг, как было, а 25? Это вам помешает?

- Туристам это помешает. А на нас это вообще никак не скажется.

Кто работает на границе и сколько их?

- Кто работает несунами, на каких условиях, за какие деньги? И сколько всего этих людей?

- Трудно сказать, сколько человек этим занимается. Может быть, 200, может, даже 400. Это люди и из Нарвы, и из Ивангорода. У опытного начальника есть контакты 100-200 человек, они могут любому позвонить и пригласить на работу. В любое время, даже ночью. Это и студенты, и пенсионеры, и просто безработные. Часто один человек работает на нескольких начальников. “Несуны” получают от 15 до 40 евро за смену - смотря сколько раз сходят. Смена, как я говорил, два-три часа. Человек, который сходил и сказал, что больше не пойдет - ему платят сразу. Чем больше раз сходил, тем больше заработал. Но это тяжелая работа - с горки, в горку с тяжелым рюкзаком, стоишь в очередях на морозе…

Через границу проносят самые разнообразные товары, но больше всего - одежды. ФОТО: Николай Андреев

- А как начальники контролируют несунов? Тот, кто отправляет товар в Нарве, и тот, кто принимает в Ивангороде - они что, взвешивают сумки и созваниваются?

- Нет, конечно. Бывает, что кто-то украдёт кусок сыра или итальянскую сумочку. На самом деле, контролировать очень сложно, всё работает на доверии. Пришел человек, у него забрали сумку или рюкзак, тут же дали другую, и он быстро ушел - нет времени взвешивать, это конвейер. Например: человек, который дружит с таможней, позвонил начальнику и сказал: в 12 часов возьми 10 человек и вперед, у вас три часа. Мы сколько раз успели, столько сбегали. Бывает, одновременно работают два-три начальника, и на границе можно насчитать одновременно человек 30 с сумками.

- А у вас бывали пропажи? Или опасные ситуации?

- Опасных ситуаций не было. А кражи иногда бывают. Любые пропажи - это дорого. Человек, который носит товар, может даже не знать, что вещи дорогие, и что-то прихватить себе.

- Как вы думаете, если бы россияне действительно перекрыли границу для контрабанды, это повредило бы эстонской экономике? Ведь без вас, например, эстонский сыр на российский рынок вообще не попадал бы из-за российских контрсанкций.

- Эстонского товара мы переваливаем мало. Поэтому, если бы всё перекрыли, на эстонской экономике это бы плохо не сказалось. А вот безработных в Нарве стало бы много. У нас работают люди, которых на другую работу просто не берут.

Это то, что я умею делать

- Вы довольны своей работой?

- Да как сказать… Я работаю на границе уже много лет. Это работа семь дней в неделю. Могут ночью позвонить. И ты не можешь ничего планировать. Никаких отпусков. Ненадолго я могу оставить за себя человека, но совсем пост оставить нельзя. Честно говоря, этим уже не хочется заниматься. Но альтернативы пока нет. У меня нет пенсии, медстраховки, нет ничего. И на легальный бизнес я не накопил. Это как работать за зарплату: получил, потратил, денег снова нет.

- А как же шампанское, лимузины, девочки? Обычно жизнь человека из нелегального бизнеса представляют как-то так.

- Да ну, бросьте, я не так много получаю. Большие деньги крутятся на более высоком уровне в России. Но когда-то я мог легко спускать наличные. Бывало, я зарабатывал как депутат парламента, сейчас - как продавец в магазине. Времена бывают разные: когда больше работаешь, а когда меньше.

- А если устроиться на обычную, легальную работу?

- Если бы была возможность легально получать больше, я бы пошел на официальную работу. Но в Нарве и Ивангороде это сложно. В Петербурге зарплаты выше, но если брать курс рубля к евро, то получается, что в Питер перебираться невыгодно.

- А кто вы по профессии?