Шарапова выиграла второй матч в сезоне благодаря травме соперницы

При счете 7:6 (7:4), 2:5 китаянка отказалась от продолжения борьбы. К этому моменту теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Шарапова исполнила пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Ван дважды подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила восемь двойных ошибок.

Этот матч стал для Шараповой вторым в новом сезоне. В первом поединке турнира в Шэньчжене она обыграла представительницу Швейцарии Тимю Бачински (6:2, 7:6).