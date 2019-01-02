В руках жителя Мустамяэ взорвалась ракета

Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер рассказал, что в ночь на 1 января пациентами столичной скорой помощи стали 316 человек, в 55 случаях обращение было вызвано травмами – четыре из них были получены от пиротехники, помощь после злоупотребления алкоголем понадобилась в 60 случаях, побои получили 17 человек.