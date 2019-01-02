Ср, 2.01.2019
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  • В руках жителя Мустамяэ взорвалась ракета

В руках жителя Мустамяэ взорвалась ракета

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Фейерверк. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Новогодняя ночь для таллиннской скорой помощи прошла относительно спокойно. Серьезное повреждение руки произошло в Мустамяэ – ракета взорвалась в руках мужчины, запускавшего ее с балкона.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер рассказал, что в ночь на 1 января пациентами столичной скорой помощи стали 316 человек, в 55 случаях обращение было вызвано травмами – четыре из них были получены от пиротехники, помощь после злоупотребления алкоголем понадобилась в 60 случаях, побои получили 17 человек.

В сезон гриппа возросло количество вызовов в связи с проявлением симптомов гриппа и вирусных заболеваний. Вице-мэр напомнил, что чрезвычайно важную роль в предотвращении распространения таких заболеваний имеет вакцинация.

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