В руках жителя Мустамяэ взорвалась ракета
2 января 2019, 12:09
Новогодняя ночь для таллиннской скорой помощи прошла относительно спокойно. Серьезное повреждение руки произошло в Мустамяэ – ракета взорвалась в руках мужчины, запускавшего ее с балкона.
Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер рассказал, что в ночь на 1 января пациентами столичной скорой помощи стали 316 человек, в 55 случаях обращение было вызвано травмами – четыре из них были получены от пиротехники, помощь после злоупотребления алкоголем понадобилась в 60 случаях, побои получили 17 человек.
В сезон гриппа возросло количество вызовов в связи с проявлением симптомов гриппа и вирусных заболеваний. Вице-мэр напомнил, что чрезвычайно важную роль в предотвращении распространения таких заболеваний имеет вакцинация.