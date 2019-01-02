Мы - первые: эстонцы больше всех в Европе тратят на покупку алкоголя

Согласно опубликованным данным Евростат, жители Европы в прошлом году потратили на алкоголь 130 миллиардов евро, сообщил euronews. Больше всех из своих доходов – 5,2 процента – на алкоголь тратят эстонцы.

За эстонцами следуют латыши с 4,9 процента и литовцы с четырьмя процентами. Следующие строчки рейтинга после стран Балтии занимают Польша (3,5 процента), Чехия (3,3 процента) и Венгрия (три процента).

Замыкают список испанцы, которые тратят на алкоголь 0,8 процента доходов и итальянцы, а также греки, которые отдают по 0,9 процента содержимого своих кошельков.

По данным ВОЗ, европейцы пьют алкоголь больше всех в мире, а потому в Европе и самое большое количество смертей, причинных которых связаны с алкоголем.