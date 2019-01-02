В Эстонии хотят изменить условия получения учебных кредитов

Глава отдела высшего образования министерства Маргус Хайдак в пресс-релизе отметил, что система учебных кредитов, сформированная еще в девяностые годы, устарела, и число студентов, берущих кредит, последние десять лет постоянно сокращалось. «Изменения в закон вносятся не с целью увеличить число тех, кто берет учебный кредит, а для того, чтобы создать более выгодные условия для студентов, особенно для тех, кто находится в худшем финансовом положении. Больше не будет зафиксированной процентной ставки, можно будет получить отсрочку начала выплаты кредита, и вместо двух поручителей будет требоваться только один», - сказал Хайдак.

Процентная ставка по учебному кредиту с начала 1990-х всегда фиксировалась законом - двенадцатимесячный Euribor плюс 2% в год, но не менее, чем 5% в год. Во времена эстонской кроны пятипроцентная ставка по кредиту была выгодна для берущих кредит, однако условия, предусмотренные законом, не учитывали улучшение кредитного рейтинга государства. Согласно законопроекту, процентная ставка по учебному кредиту, гарантированная государством, будет определяться в виде договоренности между выдающим кредит учреждением и получателем, однако она не может превышать двенадцатимесячный Euribor плюс 3% в год.

В законопроекте также описаны возможности, на основании которых в качестве исключения начало выплат по кредиту можно отсрочить до 18 месяцев. Одной из причин может стать состояние здоровья получателя кредита, которое не позволило ему в течение года устроиться на работу. Другой причиной может быть неожиданное ухудшение финансового положения получателя.

Большую часть учебных кредитов берут на основании поручительства. Требование о наличии двух поручителей или залога недвижимости заменят на требование об одном поручителе или залоге недвижимости. Требование о наличии двух поручителей с определенным доходом часто становится препятствием для студентов, которые находятся в более сложном финансовом положении, а для банков такое условие означает дополнительные административные расходы.

Законопроект упразднит конкурс на определение кредитных организаций, и право на выдачу учебного кредита получат все учреждения, имеющие лицензию на деятельность Финансовой инспекции, которые заключили с государством договор об организации выдачи учебных кредитов.

Подать заявку на получение учебного кредита по-прежнему могут учащиеся профессиональных училищ и вузов, которые учатся как с полной или частичной нагрузкой.

Законопроект был отправлен на согласование министерствам и на обсуждение партнерам - Союзу студенческих объединений Эстонии, Совету ректоров Эстонии, Совету ректоров прикладных высших учебных заведений, Союзу ученических представительств Эстонии, Объединению развития профессионального образования Эстонии, а также кредитным учреждениям.

Минувшим летом таким же образом было согласовано намерение об изменении закона, полученная обратная связь учитывалась при составлении законопроекта.