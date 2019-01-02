Фото: чудесный эстонский хутор ищет нового хозяина

В деревне Уури волости Куусалу в Харьюмаа продается отличный хуторской комплекс, в котором наряду с реставрацией сохранены старинные детали интерьера. Это - дом для тех, кто предпочитает жить на лоне природы.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Недвижимость находится в живописном месте и при этом расположена недалеко от выезда на Петербургское шоссе. Хорошо развито автобусное сообщение с поселком Колга, где есть все необходимое для жизни.

На хуторе есть жилой дом, большой сарай, баня, гостевой домик с летней кухней, хозяйственные постройки, гараж и погреб.

ФОТО: city24.ee

Жилой деревянный дом построен в 1930-м году и реновирован в 2016 году. По возможности для реновации использовано максимальное количество оригинальных пиломатериалов. Дом построен на низком фундаменте, все несущие конструкции - из дерева.

Фасад отделан вагонкой, поставлены двухкамерные окна, сохранены старинные межкомнатные двери и подлинный дощатый пол в гостиной. Установлена сигнализация.

ФОТО: city24.ee

На первом этаже находятся сени, прихожая, туалет, просторная кухня-гостиная с камином и печью, спальня с собственной маленькой печкой-буржуйкой, большая гардеробная, санузел с ванной, душем и паровой баней, хозяйственное помещение. Из гостиной выход в зимний сад и на террасу.

На втором этаже - две спальни и гардеробная, которую можно преобразовать в ванную.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee