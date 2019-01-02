Ахто Лобьякас: Кальюлайд как глава племени

В новогодней речи Кальюлайд прекрасно иллюстрирует этот парадокс, вновь поставив идею нации вперед прочих тревог и радостей Эстонии. Эстонский язык – это «наш код», который понимает лишь миллион соотечественников.

Увеличение численности соплеменников в осмыслении президента страны – важнейшая задача, которая предстоит Эстонии в следующем году. Все развитие темы позаимствовано один в один с конференции «Отечество 2.0», прошедшей в январе 2016 года. Понятно, поскольку сама Кальюлайд была там одним из основных докладчиков, всего за девять месяцев до того как ее назначили президентом. За прошедшие три года ни Кальюлайд – ни говоривший тогда о двух миллионах эстонцев Маргус Цахкна – ни на шаг не приблизились к решению центральной дилеммы. С одной стороны, эстонец – это национальность, а эстонский язык – язык нации, с другой – где-то шевелится понимание, что определение Эстонии в XXI веке по кровным связям для европейского культурного пространства уже 75 лет как неуместно. В свое время Цахкна поэтому вел неопределенные речи об иностранцах и э-резидентах, которые могли бы чувствовать себя здесь как дома, помимо нас самих. Сегодня Кальюлайд говорит, что Эстонию могут нести в своем сердце и те, кто говорят на другом языке, а «они» - это, на самом деле, «мы». Но это дешевый трюк, обманывающий зрение, пока президент в своих праздничных речах первый реверанс делает все же перед соплеменниками.

В своей речи Кальюлайд – в первую очередь, президент эстонцев. Это ее конституционная привилегия, поскольку наша Конституция брошена на рога той же дилеммы – государство, в котором граждане равны, как это свойственно Европе – но соплеменники равнее. Президент нации же – ни больше ни меньше, чем глава племени.

Стране, где глава государства является главой племени, европейская история не обещает ничего хорошего.

В последние годы второго десятилетия XXI века все это очень и очень прискорбно. В то время как президент пытается закрыть для носителей других языков мистерию понимания до конца тайного кода, у нас становится все больше неэстонцев, говорящих по-эстонски, - русских, американцев, немцев и многих других. Их появление – это вообще одна из самых больших историй успеха в Эстонии. У нас были русские министры, которые говорят по-эстонски лучше, чем предыдущий глава государства из числа «соплеменников».

Рано или поздно при сохранении нынешних союзнических отношений, которые президент справедливо считает важными, неизбежно «эстонец» станет означать человека, у которого есть эстонский паспорт – как «француз» означает гражданина Франции и т.д. Стране, где глава государства является главой племени, европейская история не обещает ничего хорошего.

Учитывая, что у нас государство, которое сто лет назад было основано манифестом для народов Эстонии, было бы не только умно, но и вежливо, если бы глава государства закончила свою новогоднюю речь приветствием на каком-нибудь другом языке. Русском, английском или же финском, для детей калевипоэгов, которые смотрят телевизор вместе с родителями, и у которых код меняется. Последние двенадцать лет в этом плане были прискорбно бесплодны. В наследство от Ильвеса остались три публично сказанные по-русски слова: я ваш пресидент. От Кальюлайд их тоже прозвучало три, напоминающие советское время, безграмотные «говорите по человеческому» о реакции на миграционное соглашение (На самом деле Кальюлайд выступала на русском языке, например, на прошлогоднем TEDxLasnamäe и общалась по-русски с нарвитянами. - Прим. ред.).