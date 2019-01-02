Ср, 2.01.2019
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Более 380 новобранцев должны явиться для прохождения срочной службы

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Фото иллюстративное. Солдат-срочник.

ФОТО: Hans-Toomas Saarest / Eesti kaitsevägi

Завтра, 3 января, более 380 молодых людей начнут обучение в вооруженных силах Эстонии, сообщил Департамент оборонных ресурсов.

11-месячную срочную службу больше всего новобранцев начнут проходить в рядах Военной полиции, чуть меньше отправятся в подразделения 1-ой пехотной бригады и 2-ой пехотной бригады. Пополнение в лице новобранцев получит и флот.

Предположительно на службу явятся и пять девушек.

Следующий призыв Департамент оборонных ресурсов проведет на 27 неделе года.

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