Более 380 новобранцев должны явиться для прохождения срочной службы
2 января 2019, 12:46
Завтра, 3 января, более 380 молодых людей начнут обучение в вооруженных силах Эстонии, сообщил Департамент оборонных ресурсов.
11-месячную срочную службу больше всего новобранцев начнут проходить в рядах Военной полиции, чуть меньше отправятся в подразделения 1-ой пехотной бригады и 2-ой пехотной бригады. Пополнение в лице новобранцев получит и флот.
Предположительно на службу явятся и пять девушек.
Следующий призыв Департамент оборонных ресурсов проведет на 27 неделе года.