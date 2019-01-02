Видео: в Эстонии воры-домушники потерпели фиаско, пытаясь вскрыть сейф

Руководитель бюро расследований Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре опубликовал в своем Twitter забавное видео, главными действующими лицами которого стали незадачливые воры, у которых возникли сложности со взломом установленного в жилом помещении сейфа.
«За минувший год мы вместе смогли предотвратить и раскрыть множество преступлений. Благодарю всех за сотрудничество! Бывали и случаи, когда просмотр видео с камеры наблюдения вызывал улыбку», - сообщил он в Twitter.
На ролике, опубликованном Тамбре, два человека, облачившиеся в белые комбинезоны и черные балаклавы, безуспешно пытаются взломать сейф. Попытки сдвинуть его с места также не увенчались успехом.
Aasta jooksul suutsime üheskoos palju kuritegusid ära hoida ning lahendada. Aitäh kõigile hea koostöö eest! Oli ka juhtumeid, mille hilisem videosalvestuse vaatamine pani muigama. Ilusat aasta lõppu! #KRB pic.twitter.com/ZZUlzBMdxc— Urmet Tambre (@UrmetTambre) 31 декабря 2018 г.