Ср, 2.01.2019
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  • Видео: в Эстонии воры-домушники потерпели фиаско, пытаясь вскрыть сейф

Видео: в Эстонии воры-домушники потерпели фиаско, пытаясь вскрыть сейф

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Сейф. Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Руководитель бюро расследований Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре опубликовал в своем Twitter забавное видео, главными действующими лицами которого стали незадачливые воры, у которых возникли сложности со взломом установленного в жилом помещении сейфа.

«За минувший год мы вместе смогли предотвратить и раскрыть множество преступлений. Благодарю всех за сотрудничество! Бывали и случаи, когда просмотр видео с камеры наблюдения вызывал улыбку», - сообщил он в Twitter.

На ролике, опубликованном Тамбре, два человека, облачившиеся в белые комбинезоны и черные балаклавы, безуспешно пытаются взломать сейф. Попытки сдвинуть его с места также не увенчались успехом.

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