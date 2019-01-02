Следы пропавшей без вести скрывает завеса тайны

25 декабря в Ярвамаа в Роосна-Аллику пропала 81-летняя женщина, которую до сих пор не удалось найти. Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Лууле, сообщить об этом по номеру 112.
Фонд поиска пропавших без вести Kadunud пишет на своей страничке в Facebook, что Лууле передвигается медленно, она немного сутулится, у нее слабое зрение и бывали сложности с нахождением своего дома, пишет Järva Teataja.
Сегодня старший участковый Пайдеского полицейского участка Прийт Сёэрд подтвердил, что полицейские пообщались с местными жителями и проверили различные районы. «К сожалению, мы до сих пор не нашли Лууле», - заметил он.
Полиция разыскивает 81-летнюю Лууле
Полиция ищет 81-летнюю Лууле, которая несколько дней назад ушла из своего дома в Пайде и до сих пор не вернулась. Сообщение об исчезновение женщины поступило 24 декабря, однако вероятно, что Лууле уже до этого не было дома несколько дней. К сожалению, неизвестно, во что она была одета, когда выходила из дома. Лууле не пользуется мобильным телефоном.
Полицейские проверили окрестности и другие места, где она могла бы находиться, но поиски не принесли результатов. У Лууле есть квартира в Таллинне на улице Каппели, которую проверили полицейские, но и там пропавшей не оказалось. Все же возможно, что Лууле может находиться в столице.
В 2015 году газета Järva Teataja писала о пропавших людях. Самый важный фактор в поисках - время, поэтому об исчезновении следует немедленно сообщать в полицию. Факты говорят о том, что в сообщениях о пропаже достаточно часто фигурируют упоминания о Ярвамаа.
Пропавшие без вести в Ярвамаа*
В январе 2000 года без вести пропала женщина, которой тогда было 49 лет. Она ушла из своего дома в волости Кареда, установить ее местонахождение не удалось.
В январе 2007 года пропал мужчина, на тот момент ему было 62 года. Близкие начали его искать, по их сведениям, в 2005 году мужчина уехал из волости Альбу и связь с ним прервалась.
С февраля 2007 года нет данных о пропавшей без вести 58-летней женщине. Она ушла из своего дома в Пайде в неизвестном направлении.
С октября 2007 года отсутствуют данные о 58-летней женщине, пропавшей в волости Альбу.
В июле 2008 года в полицию сообщили о пропаже молодого человека, которому на тот момент было 20 лет. В последний раз его видели в июне того же года в Таллинне, о его дальнейшем местонахождении информация у родственников отсутствует.
В августе 2011 года родственники сообщили в полицию, что около восьми лет отсутствуют данные о мужчине, которому на момент обращения в полицию должен был быть 61 год.
В августе 2013 года из своего дома в Тюри ушла 81-летняя женщина, ее местонахождение неизвестно.
В августе 2014 года сообщили о пропавшем в волости Имавере 66-летнем мужчине, найти его до сих пор не удалось.
*Данные по состоянию на конец октября 2015 года
Источник: Департамент полиции и погранохраны