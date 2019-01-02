Следы пропавшей без вести скрывает завеса тайны

Пропавшие без вести в Ярвамаа*

В январе 2000 года без вести пропала женщина, которой тогда было 49 лет. Она ушла из своего дома в волости Кареда, установить ее местонахождение не удалось.

В январе 2007 года пропал мужчина, на тот момент ему было 62 года. Близкие начали его искать, по их сведениям, в 2005 году мужчина уехал из волости Альбу и связь с ним прервалась.

С февраля 2007 года нет данных о пропавшей без вести 58-летней женщине. Она ушла из своего дома в Пайде в неизвестном направлении.

С октября 2007 года отсутствуют данные о 58-летней женщине, пропавшей в волости Альбу.

В июле 2008 года в полицию сообщили о пропаже молодого человека, которому на тот момент было 20 лет. В последний раз его видели в июне того же года в Таллинне, о его дальнейшем местонахождении информация у родственников отсутствует.

В августе 2011 года родственники сообщили в полицию, что около восьми лет отсутствуют данные о мужчине, которому на момент обращения в полицию должен был быть 61 год.

В августе 2013 года из своего дома в Тюри ушла 81-летняя женщина, ее местонахождение неизвестно.

В августе 2014 года сообщили о пропавшем в волости Имавере 66-летнем мужчине, найти его до сих пор не удалось.

*Данные по состоянию на конец октября 2015 года

Источник: Департамент полиции и погранохраны