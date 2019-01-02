В поездку с детьми? На шоссе Таллинн-Тарту разбилась машина – все взрослые были пьяными

31 декабря в 23.18 на 85-м километре шоссе Таллинн-Тарту в деревне Тарбья авария произошла, когда двигавшийся в сторону Таллинна автомобиль Ford Focus вылетел с трассы влево через полосу встречного движения. Машина не перевернулась. В салоне находились четыре человека – двое взрослых и двое маленьких детей. Все они были доставлены в больницу для проверки. К счастью, находившиеся в автомобиле дети не пострадали, но тяжелые травмы получила женщина. К сожалению, оба взрослых – 30-летний мужчина и 33-летняя женщина – употребляли алкоголь. Обстоятельства произошедшего, в том числе то, кто именно находился за рулем, выясняются.