Врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

«Угрозы жизни нет. Состояние тяжелое, но стабильное», - сказала Вероника Скворцова журналистам.

Она отметила, что «многое сделано за ночь прошедшую, мозг абсолютно сохранен, только поверхностные раны на голове, восстановили гемостаз, водный баланс».

«Надеемся, ребенка восстановят без дефектов. Период восстановления будет длительный, это очевидно», - сказала Вероника Скворцова.

«Главное, чтобы не развилась гангрена пальцев и стопы правой ножки», - сказала министр.

По ее словам, у ребенка были запавшие глаза и родничок, у него улучшилось состояние ноги, восстановлена микроциркуляция, «нога стала розовая, исчезла синюшность».

«Боялись, что откажут почки. Ночью начал выделять мочу, идет адекватно. Обезболен сейчас. Мозг медикаментозно загружен, чтобы дать возможность быстрее восстановиться», - сказала Вероника Скворцова.

Она сообщила, что «с малышом мама - медсестра, с ней работают психологи».

Также она рассказала, что малыша доставил борт главы «Сбербанка» Германа Грефа, который предоставил уже готовый вылететь самолет.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что «кардинальных операций пока не будет, надо восстановить все параметры, потом спокойно работать».