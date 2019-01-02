Случайная ракета уничтожила дело жизни эстонской семьи

Собственник Nurmiko Реэли Унгерсон призывает теперь в Фейсбуке ограничить запуск фейерверков.

«Наш новый год начался мощно, одна сигнальная ракета уничтожила дело жизни нашей семьи. Садоводство Nurmiko – на 100% семейное предприятие, построенное своими руками, созданное с душой», - пишет Унгерсон в Фейсбуке.

Она пояснила, что нанесен ущерб всему имуществу предприятия. «Склады и постройки стоят, но местами ущерб от копоти и тушения хуже», - рассказала она.

По ее словам, на месте стоит сильный запах гари, от которого при длительном вдыхании становится плохо.

Хотя фирма застрахована, пока неизвестно, в каком объеме и когда страховка покроет ущерб.

Глава и один из основателей садоводства Nurmiko Кристьян Унгерсон сказал, что в данный момент он так занят работой, что сможет пообщаться с прессой только позже.

На сайте Nurmiko сообщается, что фирма была основана в 1989 году, когда Яак Унгерсон учредил производственный кооператив Nurmiko. Основной сферой его деятельности тогда значилось выращивание цветов на высушку и их экспорт в Финляндию и Швецию. Несколько лет спустя фирма начала импортировать срезные цветы из Голландии. Со временем прибавились цветы в горшках, товары для флористики и садоводства. Поначалу в основном фирма обслуживала цветочные магазины, но с развитием рынка она начала сотрудничать с различными супермаркетами.