Ср, 2.01.2019
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В Саудовской Аравии робот стал сотрудником госучреждения

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Робот иллюстративный.

ФОТО: Valery Matytsin / Valery Matytsin/TASS

В конце 2017 года власти Саудовской Аравии впервые выдали гражданство скандально известному роботу «София», обещавшему уничтожить человечество, а спустя год другой робот стал официальным сотрудником одного из госучреждений.

Робот под названием Teqany получил должность регистратора от министра образования Ахмеда аль-Эйссы.

Трудоустройство робота было совершено в рамках национальной программы Vision 2030, направленной на развитие в королевстве общественных услуг, инфраструктуры и диверсификации экономики. Необычный сотрудник будет работать в Корпорации технического и профессионального обучения в Эр-Рияде, а в его обязанности входит обслуживание клиентов с помощью электронной системы оценки, проведение опросов и оповещение посетителей о проходящих мероприятиях, пишет 4pda.ru.

Во время вступления на должность робот пообещал быть идеальным сотрудником, что резко подняло настроение министра и всех присутствующих, которые одарили нового госслужащего аплодисментами.

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