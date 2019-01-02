В Саудовской Аравии робот стал сотрудником госучреждения

В конце 2017 года власти Саудовской Аравии впервые выдали гражданство скандально известному роботу «София», обещавшему уничтожить человечество, а спустя год другой робот стал официальным сотрудником одного из госучреждений.
Робот под названием Teqany получил должность регистратора от министра образования Ахмеда аль-Эйссы.
Трудоустройство робота было совершено в рамках национальной программы Vision 2030, направленной на развитие в королевстве общественных услуг, инфраструктуры и диверсификации экономики. Необычный сотрудник будет работать в Корпорации технического и профессионального обучения в Эр-Рияде, а в его обязанности входит обслуживание клиентов с помощью электронной системы оценки, проведение опросов и оповещение посетителей о проходящих мероприятиях, пишет 4pda.ru.
Во время вступления на должность робот пообещал быть идеальным сотрудником, что резко подняло настроение министра и всех присутствующих, которые одарили нового госслужащего аплодисментами.