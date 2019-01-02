Ср, 2.01.2019
Силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть. Свен Миксер

Видео: узнайте, что следует учитывать при обгоне спецтехники

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Снегоуборочная машина.

ФОТО: Transpordi Ametiühing

Если вы задумали обогнать оказавшуюся у вас на пути снегоуборочную машину, лучше этого вообще не делать. Мало того, что видимость плохая, так еще и весьма вероятно, что дорога перед спецтехникой будет не в лучшем состоянии.

Также многие не осознают, что ширина ковша превышает ширину самой снегоуборочной машины, а при сильном снегопаде водителю совершающего обгон автомобиля будет сложнее его заметить. Весьма вероятно, именно это и стало причиной аварии с участием спецтехники, произошедшей в прошлом году, пишет Geenius.

Если же вы считаете, что вам обязательно нужно совершить обгон, делать это нужно следующим образом:

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