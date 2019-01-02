Сотрудница детдома о погибшей 15-летней девушке: «Она была очень спортивной и заботилась о других»

1 января в 14.15 в Центр тревоги сообщили, что в волости Пыльва в придорожной канаве найдено тело девушки. В полиции уточнили, что погибшей было 15 лет, она жила в местном детском доме и ранее неоднократно уходила на ночь, не предупредив сотрудников, однако в таких случаях всегда возвращалась или ее приводили обратно.

В детский дом Тилси девушка попала из волости Рыуге (Вырумаа). Ее тело в паре сотен метров от окраины деревни Тилси обнаружила сотрудница детского дома, совершавшая оздоровительную прогулку.

От места смерти до ворот детского дома примерно 700 метров.

В среду утром в детском доме почтили память погибшей.

«Она чудесно рисовала, очень спортивная была девочка, - говорит директор детского дома Тийа Пеэбо. - Любила бродить одна. Эта характерная черта и делала ее очень спортивной».

Гуляя одна, девочка замечала красоту природы, которую затем изображала на своих рисунках. Рисование было для нее хобби, которым девочка увлекалась время от времени - когда приходило вдохновение. «Она была очень умная и заботилась о маленьких детях», - добавляет Пеэбо. При каких обстоятельствах и когда девушка ушла из детского дома, пока выясняется.

Причину смерти и возможное опьянение установит судебно-медицинская экспертиза, сообщил пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус. По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, в последние месяцы девушка каждую неделю по несколько раз уходила из детского дома, никого не предупреждая. Она, например, ездила в Пыльва и в Тарту и время от времени сама возвращалась в детский дом, иногда ее привозил полицейский патруль. «До этого девушка всегда возвращалась трезвой, не было причин опасаться, что с ней произойдет что-то плохое», - сказала Вирк BNS.

Она добавила, что детский дом - не исправительное учреждение, которое нельзя покидать, однако воспитанники обязаны предупреждать персонал, куда и на какое время они уходят. Этого девушка часто не делала.

«Это было проблемное место», - признает Тийа Пеэбо.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк отметил, что смерть девушки, жизнь которой только начиналась, крайне трагична. "Полиция делает все от нее зависящее, чтобы как можно быстрее выяснить, как она попала в беду и лишилась жизни. Мы проверили всевозможные версии в ходе первичного основательного осмотра места происшествия и тела погибшей, но ничто не указывает на преступление. Сейчас следственные действия продолжаются. В ходе дальнейшей экспертизы будет установлена точная причина смерти", - сказал оперативный дежурный.