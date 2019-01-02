Фото: яркие интерьеры, которые можно взять на вооружение, планируя ремонт

Белые холодные интерьеры уже порядком надоели. Дизайнеры обращаются к цвету: используют микс разных оттенков и не боятся экспериментировать. Ожидается, что и в 2019 году яркие интерьеры не потеряют актуальности. Рассказываем подробности.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Нейтральные цвета крупных поверхностей — стен, пола, потолка — дополнены акцентами сочных природных цветов: сливовым, травянисто-зеленым, медово-желтым, фиолетовым и мандариновым. В результате получается модный интерьер - насыщенный микс цветов и эмоций.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Розовый цвет выгодно оттеняет более темные цвета, делает интерьер жизнерадостным и игривым. Оттенок розового под названием Flamingo вошел в палитру Tikkurila Color Now и был объявлен цветом года 2019.