Ср, 2.01.2019
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Фото: яркие интерьеры, которые можно взять на вооружение, планируя ремонт

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ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Хватит бояться цвета. Посмотрите, как дизайнеры InMyRoom мастерски обходятся с яркими оттенками и применяют их в квартирах любой площади.

Белые холодные интерьеры уже порядком надоели. Дизайнеры обращаются к цвету: используют микс разных оттенков и не боятся экспериментировать. Ожидается, что и в 2019 году яркие интерьеры не потеряют актуальности. Рассказываем подробности.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Нейтральные цвета крупных поверхностей — стен, пола, потолка — дополнены акцентами сочных природных цветов: сливовым, травянисто-зеленым, медово-желтым, фиолетовым и мандариновым. В результате получается модный интерьер - насыщенный микс цветов и эмоций.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Розовый цвет выгодно оттеняет более темные цвета, делает интерьер жизнерадостным и игривым. Оттенок розового под названием Flamingo вошел в палитру Tikkurila Color Now и был объявлен цветом года 2019.  

Подробное описание интерьеров и их фотографии находятся ЗДЕСЬ.

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