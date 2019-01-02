Фонд интеграции переехал в Нарву

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, переезд головной конторы организации в приграничный город выполняет несколько стратегических задач.

«Во-первых, таким образом государство станет ближе к жителям Нарвы. Мне кажется очень симпатичным положение, когда государственные учреждения располагаются в различных местах по всей Эстонии. Так что теперь и в Нарве, начиная с сегодняшнего дня, присутствие государства увеличилось – оно стало ближе к людям», - сказала Кяосаар.

«Вторая цель – предложить образованным людям возможность работать в родных краях. Для Нарвы это означает 20 новых квалифицированных рабочих мест, поскольку именно столько Фонд интеграции предложит их в Нарве. К концу января в нарвской конторе фонда будет работать уже 16 человек, подавляющее большинство которых родом из Ида-Вирумаа. Проводимые нами конкурсы на замещение рабочих мест были в целом очень успешны и богаты на поданные заявки – это показывает, что нас тут ждут», - добавила Кяосаар.

Третьим и, пожалуй, самым важным изменением Ирене Кяосаар считает рост доступности качественного обучения эстонскому языку и увеличение необходимой поддержки в сфере интеграции в регионе, где живет и работает большое количество людей, чьим родным языком не является эстонский.

«Эти люди нуждаются в большей поддержке государства как в изучении эстонского языка, так и в других жизненных сферах – и именно эту поддержку мы в Нарве и окажем, - отметила Кяосаар. – Открывающийся в Нарве летом дом эстонского языка поможет сделать нашу повседневную работу еще эффективнее, и надеюсь, что жители Ида-Вирумаа быстро найдут к нам дорогу».

Головная контора Фонда интеграции находится по адресу Кересе, 3 (III этаж). «Это пока что временные помещения и мы с нетерпением ждем открытия в Нарве дома эстонского языка в центре Нарвы по адресу Линда, 2. Это здание помимо центра развития эстонского языка станет настоящим домом для всего фонда», - сказала Кяосаар. Нарвский дом эстонского языка откроется, согласно планам, летом этого года.

Таллиннское представительство фонда, ранее располагавшееся в Юлемисте Сити, переехало в помещения открывающегося в ближайшие дни таллиннского дома эстонского языка (Рявала, 5).