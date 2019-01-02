Фото: на шоссе Таллинн-Тарту автомобиль перевернулся на крышу

Фото: на шоссе Таллинн-Тарту автомобиль перевернулся на крышуПолиция обратилась к водителям!
2 января 2019, 14:13
Сегодня, 2 января, в 11:15 в полицию сообщили, что в Ярвамаа в деревне Выыбу на 72-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа автомобиль Toyota выехал с дороги и перевернулся на крышу.
В автомобиле была только сидевшая за рулем женщина. Медики скорой помощи осмотрели ее на месте, с ней все в порядке, сообщает Järva Teataja.
Оперативный руководитель Пайдеского отделения полиции Раймонд Иннос сказал, что сейчас дорога скользкая и это следует учитывать. «Будьте чрезвычайно осторожны, предусматривайте для поездки больше времени и избегайте резких маневров», - предостерег он.