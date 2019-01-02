График: EKRE увеличивается быстрее других партий

EKRE с 8793 членами стала третьей по величине партией в Эстонии. За прошедшие месяцы ряды партии увеличились на 563 человека, о чем говорят данные Коммерческого регистра.

Это количество больше, чем нужно для создания новой партии – 500 человек. Для сравнения можно уточнить, что в новой партии «Eesti 200» сейчас 586 членов, а в Партии богатства жизни – 538.

Партия премьер-министра – Центристская партия – увеличилась за год на 137 членов. Сейчас центристы являются самой многочисленной партией Эстонии – 14 934 человека.

За год самые большие потери понесла партия «Отечество»: ее ряды сократились на 316 человек. Заметно оскудела и Социал-демократическая партия Эстонии, из которой вышли 209 членов. По состоянию на сегодня «Отечество» имеет 8501 члена, а соцдемов в стране 5680.

В крупнейшей оппозиционной Партии реформ сегодня состоят 12 152 человека. За год партию покинули 143 человека.

Внесенная в конце ноября партия «Народная воля» до сих пор не обнародовала список своих членов.