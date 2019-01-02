Почему мы делаем в путешествиях одинаковые снимки

Ежегодно Париж посещают около 25 миллионов туристов. Практически каждый из них возвращается домой с фотографиями Триумфальной Арки, Эйфелевой башни и Лувра.
Оказывается, тенденция делать одинаковые снимки в путешествиях появилась еще задолго до появления цифровых фотоаппаратов и социальных сетей. Почему мы фотографируем одни и те же виды в отпуске? На этот вопрос попыталась ответить журналистка Wired Лора Маллоне.
В Гонконге, городе площадью 2700 кв. км, проживает семь с половиной миллионов человек, пишет Rambler. В таком перенаселенном городе сложно наслаждаться видами. Однако появилось приложение, которое говорит вам, что нужно посмотреть — или, более точно, что сфотографировать.
В Explorest вы найдете футуристические высотки, минималистические лестницы и виды с крыш для отличных селфи. После нажатия на фотографию вам объяснят, как ее сделать — и дадут не только GPS-координаты места, где вам нужно встать, но и точные настройки для камеры.
«“Где ты сделал эту фотографию?” и «Как мне туда добраться?» — самые часто задаваемые вопросы в социальных сетях. Мы хотим сделать путешествия более естественным и культурным процессом, используя обширную базу местных знаний», — объясняет генеральный директор Джастин Майерс.
Однако Explorest — просто цифровая версия того, что уже делают туристы: хождение от достопримечательности к достопримечательности, чтобы сделать одни и те же фотографии. Этот сценарий, повторяемый снова и снова миллионами туристов, отражает то, как фотография всегда формировала наши впечатления от путешествий — в плохом или хорошем смысле.
«Она либо помогает нам открывать для себя мир, либо подгоняет весь мир под наши рамки», — рассуждает Питер Осборн, автор книги «Фотография и современное культурное условие».
Стандартизация путешествий началась в 18 веке, когда путеводители начали советовать туристам посещать «живописные» виды, которые выглядели, как картины. «Фотографии» делались на гаджеты того дня: зеркало Клода отображало тонированные сцены, которые было легко рисовать, а камера-люцида переносила их на бумагу. Несмотря на то, что эти инструменты были очень изящными, они не смогли конкурировать с дагерротипией — технологией фотографии, когда снимки делались на камеру в деревянной коробке, представленной в 1839 году. Однако процесс все еще был довольно обременительным и времязатратным.
До появления Kodak в 1888 году. Теперь туристы могли быстро нажать на кнопку, чтобы запечатлеть воспоминание, которое было более или менее идентично реальному.
Таким образом, именно фотографии изначально создали достопримечательности. Как заметил социолог Дин Макканелл в своей книге «Турист. Новая теория праздного класса», изображения вытягивают неизвестные ландшафты из мрака и делают их значимыми, а «любопытный турист отправляется в путешествие, чтобы их найти».
После того, как он их находит, он делает снимок как доказательство — это круговой процесс, который Джон Урри описал в своей книге «Взгляд туриста». «Мы регулярно видим изображения известных достопримечательностей по телевизору или в туристических брошюрах. В итоге мы показываем, что реально были в этих местах, делая свои версии этих изображений», — пишет он.
Весь смысл теперь не в том, чтобы увидеть место собственными глазами, а сделать такую же фотографию, как у всех. В 1970 году в Большом каньоне Осборн увидел, как группа туристов выстраивалась в очередь, чтобы сфотографироваться в специально предназначенном для этого месте. «Они вежливо стояли в очереди. Я подумал: „А почему они не могут сделать несколько шагов в сторону и сделать другой снимок?“», – вспоминает он.
С момента демократизации туризма в конце 20 века или даже появления цифровой фотографии и социальных сетей в 21 веке все не сильно изменилось. Туристов сейчас еще больше, а вместе с ними и фотографий. Они все еще отображают те же виды, однако поскольку достопримечательности стали обычным делом, простые вещи стали достопримечательностями. Теперь мы делаем снимки красивых интерьеров, уличного искусства и уютных улочек.
Фотография — это способ обработки информации. По крайней мере, так писала критик Сьюзен Зонтаг в своей книге «О фотографии». «Собирать фотографии — то же самое, что собирать мир», — утверждала она. Фотография подтверждает вашу связь с местами и объектами, которые до этого были далекими, и делает мир меньше.
Как бы иронично это ни звучало, но «собирать мир» может также значить «терять его». «Фотография как подтверждает определенный опыт, так и ограничивает его. Весь свой отпуск мы ищем фотогеничные места, чтобы превратить впечатления в снимок, сувенир», — писала Зонтаг.
Некоторые недавние исследования поддерживают эту идею. Согласно одному из них, когда мы делаем фотографию объекта, нам сложнее его запомнить. Другое исследование показало, что посетители музеев быстрее забывают информацию об экспонатах, если они снимают их на камеру. И все же фотография — беспристрастная технология, как и любая другая.
Возможно, проблема не в инструменте, а в том, как мы его используем. Большинство туристов никогда не будут исследователями в традиционном смысле этого слова, но мы все еще можем серьезно взаимодействовать с объектами, находящимися перед нашими глазами — и камера, и, вероятно, приложения вроде Explorest могут нам в этом помочь. Йонас Ларсен, профессор мобильности в Университете Роскилле, изучал поведение туристов у достопримечательностей в Дании. В то время как некоторые делали снимок и торопливо уходили, другие останавливались на некоторое время и рассматривали детали. «Фотография может сделать впечатления более устойчивыми», — говорит он.