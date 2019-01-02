Почему мы делаем в путешествиях одинаковые снимки

Оказывается, тенденция делать одинаковые снимки в путешествиях появилась еще задолго до появления цифровых фотоаппаратов и социальных сетей. Почему мы фотографируем одни и те же виды в отпуске? На этот вопрос попыталась ответить журналистка Wired Лора Маллоне.

В Гонконге, городе площадью 2700 кв. км, проживает семь с половиной миллионов человек, пишет Rambler. В таком перенаселенном городе сложно наслаждаться видами. Однако появилось приложение, которое говорит вам, что нужно посмотреть — или, более точно, что сфотографировать.

В Explorest вы найдете футуристические высотки, минималистические лестницы и виды с крыш для отличных селфи. После нажатия на фотографию вам объяснят, как ее сделать — и дадут не только GPS-координаты места, где вам нужно встать, но и точные настройки для камеры.

«“Где ты сделал эту фотографию?” и «Как мне туда добраться?» — самые часто задаваемые вопросы в социальных сетях. Мы хотим сделать путешествия более естественным и культурным процессом, используя обширную базу местных знаний», — объясняет генеральный директор Джастин Майерс.

Однако Explorest — просто цифровая версия того, что уже делают туристы: хождение от достопримечательности к достопримечательности, чтобы сделать одни и те же фотографии. Этот сценарий, повторяемый снова и снова миллионами туристов, отражает то, как фотография всегда формировала наши впечатления от путешествий — в плохом или хорошем смысле.

«Она либо помогает нам открывать для себя мир, либо подгоняет весь мир под наши рамки», — рассуждает Питер Осборн, автор книги «Фотография и современное культурное условие».

Стандартизация путешествий началась в 18 веке, когда путеводители начали советовать туристам посещать «живописные» виды, которые выглядели, как картины. «Фотографии» делались на гаджеты того дня: зеркало Клода отображало тонированные сцены, которые было легко рисовать, а камера-люцида переносила их на бумагу. Несмотря на то, что эти инструменты были очень изящными, они не смогли конкурировать с дагерротипией — технологией фотографии, когда снимки делались на камеру в деревянной коробке, представленной в 1839 году. Однако процесс все еще был довольно обременительным и времязатратным.

До появления Kodak в 1888 году. Теперь туристы могли быстро нажать на кнопку, чтобы запечатлеть воспоминание, которое было более или менее идентично реальному.

Таким образом, именно фотографии изначально создали достопримечательности. Как заметил социолог Дин Макканелл в своей книге «Турист. Новая теория праздного класса», изображения вытягивают неизвестные ландшафты из мрака и делают их значимыми, а «любопытный турист отправляется в путешествие, чтобы их найти».