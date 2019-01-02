Картина дня: нелегальный бизнес на границе и на Эстонию обрушился шторм

Блог и галерея: синоптики объявили штормовое предупреждение второго уровня

Как сообщают синоптики, в среду по всей стране ожидается метель и сильный ветер. Во многих уездах северной и восточной части страны объявлено штормовое предупреждение второго уровня. Читайте далее...

Рекомендации спасателей: как правильно себя вести во время шторма

В связи с бурей, которая разразилась в Эстонии в среду, 2 января, Спасательный департамент рекомендует принять меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности и защиты имущества. Читайте далее...

Как устроен нелегальный бизнес на границе? Опытный контрабандист раскрывает карты

Почему итальянские сумочки измеряют не штуками, а килограммами? Почему в Ивангороде иногда сжигают сыр эстонского производства, но гораздо чаще таможня дает добро? И куда уезжают товары, которые выносят из Нарвы через границу в огромных сумках? О том, как на самом деле устроен бизнес контрабандистов, нам согласился рассказать один из них. Читайте далее...

Случайная ракета уничтожила дело жизни эстонской семьи

Садоводство Nurmiko, сгоревшее в новогоднюю ночь из-за попадания в него фейерверка, было одним из крупнейших и старейших в Эстонии. Оно являлось делом жизни семьи Унгерсон, а уничтожила его случайная ракета. Читайте далее...

Дмитрий Егоров о налогах: самое большое изменение население прочувствует 15 февраля

Вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров прокомментировал в студии Rus.Postimees важнейшие изменения, которые вступят в силу с этого года.

Контавейт победила седьмую ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал проходящего в австралийском Брисбене турнира под эгидой WTA с призовым фондом 1 млн долларов. Читайте далее...

Розыгрыш года: двое жителей Эстонии выиграли внедорожники, а пятеро — 10 000 евро

Вчера, 1 января, в телепередаче «Vikinglotto aastaloos» были разыграны два городских внедорожника Audi Q5, а также крупные денежные призы. Читайте далее...

Жуткая история в Амбла: сын пытался особо жестоким образом убить мать и отца

Журналисты передачи «Очевидец», выходящей на канале ЭТВ, сделали сюжет о семейном насилии, жертвами которого стали пожилые люди. Читайте далее...

Экономическое неравенство в Эстонии растет

Рост доходов населения продолжается и уровень жизни в Эстонии становится лучше. В то же время можно сказать, что дела пенсионеров и родителей-одиночек идут несколько хуже, чем у других. Читайте далее...

Крушение поезда на мосту в Дании: есть жертвы

В Дании на мосту Большой Бельт произошло крушение поезда. Немецкий новостной портал Tagesschau сообщает о жертвах. В регионе бушует шторм. Читайте далее...

Сотрудница детдома о погибшей 15-летней девушке: «Она была очень спортивной и заботилась о других»