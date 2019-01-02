Ср, 2.01.2019
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  • Розыгрыш года: двое жителей Эстонии выиграли внедорожники, а пятеро — 10 000 евро

Розыгрыш года: двое жителей Эстонии выиграли внедорожники, а пятеро — 10 000 евро

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Audi Q5. Фото иллюстративное.

ФОТО: MICHEL EULER/AP

Вчера, 1 января, в телепередаче «Vikinglotto aastaloos» были разыграны два городских внедорожника Audi Q5, а также крупные денежные призы.

Победитель первого внедорожника приобрел лотерейный билет в Раквере в R-kiosk центра Krooni, а второго — в Вильянди в магазине Konsum, сообщает Sakala.

Победители денежного приза в 10 000 евро купили свои билеты в магазине Prisma столичного района Ласнамяэ, в киоске Ajakaja в Пыльва, в магазине Rimi в Вильянди, в Grossi в Козе и в интернете.

Победили розыгрыша года были объявлены в вечерней программе «Vikinglotto aastaloos» 1 января. В розыгрыше года принимали участие все билеты Vikinglotto, купленные с 1 ноября до 19 часов 26 декабря.

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