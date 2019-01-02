Розыгрыш года: двое жителей Эстонии выиграли внедорожники, а пятеро — 10 000 евро

Победитель первого внедорожника приобрел лотерейный билет в Раквере в R-kiosk центра Krooni, а второго — в Вильянди в магазине Konsum, сообщает Sakala.

Победители денежного приза в 10 000 евро купили свои билеты в магазине Prisma столичного района Ласнамяэ, в киоске Ajakaja в Пыльва, в магазине Rimi в Вильянди, в Grossi в Козе и в интернете.