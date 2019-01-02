Домик в Копли: управа Пыхья-Таллинна ищет арендатора

Управа Пыхья-Таллинна ищет арендатора для небольшого домика, расположенного на улице Копли, через дорогу от Таллиннской художественной гимназии. Домик подходит для размещения в нем офиса, магазина, кафе или некоммерческой организации.
Адрес помещения - ул. Копли, 73; его площадь – 79,4 кв. метров. До ближайшей трамвайной остановки – менее 200 метров.
По словам старейшины Пыхья-Таллиннской районной управы Раймонда Кальюлайда, Копли является одним из интереснейших столичных микрорайонов с большим потенциалом развития.
«На коплиских линиях строительство уже идет вовсю, в прошлом году город привел в порядок Коплиский кладбищенский парк и нанял парковых смотрителей, а вскоре будут обновлены парки Касе и Сюста. Также были реконструированы трамвайные пути и остановки, установлены новые павильоны ожидания и запущены новые трамваи. На территории расположенных в Копли сразу нескольких фабрик планируется построить жилые кварталы и другие здания», - сказал Кальюлайд.
По оценке местных жителей, в Копли не хватает хороших кафе и ресторанов, магазинов и аптек. Помещение на Копли 73, которое районная управа готова сдать в аренду, прекрасно подходит для этих целей.
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