Ср, 2.01.2019
Силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть. Свен Миксер
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Томас Бах: «Олимпийский комитет России понес достаточное наказание»

Томас Бах: «Олимпийский комитет России понес достаточное наказание»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Томас Бах и Владимир Путин.

ФОТО: DARREN STAPLES/REUTERS

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что Олимпийский комитет России (ОКР) понес достаточное наказание за допинговые манипуляции на Играх-2014 в Сочи. 

«В Пхенчхане нами было принято утверждение, что российская антидопинговая система подвергалась систематическим манипуляциям во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Лица, вовлеченные в допинговый скандал, были наказаны в соответствии с их уровнем ответственности.

Мы придерживались принципа индивидуальной справедливости, на которую имеет право каждый человек, и поэтому отдельные чистые российские спортсмены получили право выступать в Пхенчхане-2018, пусть и при соблюдении самых жестких условий.

Мы отдавали должное всем спортсменам, вне зависимости от того, какой у них паспорт. ОКР понес достаточное наказание», – говорится в официальном заявлении Баха, которое цитирует Sports.ru.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ