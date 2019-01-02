Томас Бах: «Олимпийский комитет России понес достаточное наказание»

«В Пхенчхане нами было принято утверждение, что российская антидопинговая система подвергалась систематическим манипуляциям во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Лица, вовлеченные в допинговый скандал, были наказаны в соответствии с их уровнем ответственности.

Мы придерживались принципа индивидуальной справедливости, на которую имеет право каждый человек, и поэтому отдельные чистые российские спортсмены получили право выступать в Пхенчхане-2018, пусть и при соблюдении самых жестких условий.