Видео: людей в Рокка-аль-Маре сдувает ветром
2 января 2019, 15:16
Читатель Postimees прислал в редакцию видео, снятое сегодня в Таллинне возле торгового центра Rocca Al Mare.
На кадрах видно, что пешеходы едва удерживаются на ногах под порывами сильного ветра. Некоторые держатся друг за друга или хватаются за столбы уличного освещения, чтобы не упасть.
По всей Эстонии бушует шторм, во многих северных и западных уездах объявлено предупреждение второго уровня — это значит, что погодные условия могут быть опасны для людей.