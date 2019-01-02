Ср, 2.01.2019
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  • Аттракцион неслыханной щедрости: авиакомпания распродает дешевые билеты из Таллинна в США

Аттракцион неслыханной щедрости: авиакомпания распродает дешевые билеты из Таллинна в США

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ФОТО: matej kastelic / PantherMedia / matej kastelic / Scanpix

Авиакомпания SAS на данный момент предлагает билеты на самолет по хорошей цене в Нью-Йорк и в Чикаго.

Билеты туда-обратно из Таллинна в США стоят от 237 евро, передает портал Reisile. Дешевые билеты можно приобрести на март, а также на период с сентября по ноябрь. В стоимость включен багаж.

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