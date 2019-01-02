Аттракцион неслыханной щедрости: авиакомпания распродает дешевые билеты из Таллинна в США

Rus.Postimees.eeГлобусАттракцион неслыханной щедрости: авиакомпания распродает дешевые билеты из Таллинна в СШААттракцион неслыханной щедрости: авиакомпания распродает дешевые билеты из Таллинна в СШАrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать2 января 2019, 15:08ФОТО: matej kastelic / PantherMedia / matej kastelic / ScanpixАвиакомпания SAS на данный момент предлагает билеты на самолет по хорошей цене в Нью-Йорк и в Чикаго.Билеты туда-обратно из Таллинна в США стоят от 237 евро, передает портал Reisile. Дешевые билеты можно приобрести на март, а также на период с сентября по ноябрь. В стоимость включен багаж.Подробнее смотрите здесь.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьавиакомпаниябилетысамолетсша