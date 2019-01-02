Рийгикогу обсудит допустимость мобильных камер измерения скорости

Установленные на штатив камеры не находятся в определенном месте, с их помощью можно осуществлять контроль не только на основных шоссе, но и на городских улицах и второстепенных дорогах. Мобильные камеры по сравнению со стационарными оказывают большее влияние на движение, поскольку их месторасположение неизвестно водителям, и автоматические проверки каждый день могут проводиться в новом месте, значится в пояснительной записке к законопроекту.