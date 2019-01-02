Рийгикогу обсудит допустимость мобильных камер измерения скорости

В середине января Рийгикогу приступит к обсуждению поправки к Закону о дорожном движении, которая позволила бы использовать на эстонских дорогах мобильные камеры измерения скорости, действующий закон не позволяет применять для дорожного надзора камеры, способные менять свое местонахождение.
Установленные на штатив камеры не находятся в определенном месте, с их помощью можно осуществлять контроль не только на основных шоссе, но и на городских улицах и второстепенных дорогах. Мобильные камеры по сравнению со стационарными оказывают большее влияние на движение, поскольку их месторасположение неизвестно водителям, и автоматические проверки каждый день могут проводиться в новом месте, значится в пояснительной записке к законопроекту.
Поправка поступит на первое чтение в Рийгикогу 17 января. Тендер на поставки мобильных камеры завершился в прошлом году. Департамент полиции и погранохраны еще не получил их, сообщил пресс-секретарь МВД. Превышение разрешенной скорости является одним из наиболее распространенных нарушений ПДД и причиной многих тяжелых аварий.