Подавать декларации в этом году можно с 15 февраля

Начиная с 15 февраля подача электронных деклараций о доходах будет происходить на сайте e-maksuamet/e-toll, а на бумажных носителях подать декларацию можно будет с того же числа в бюро обслуживания департамента.

Переплаченные налоги начнут возвращать по поданным в интернете декларациям с 26 февраля, а возврат по декларациям, поданным на бумажных носителях, начнется с 19 марта.

Подать декларацию о доходах нужно до 1 апреля, а последним сроком доплаты налогов и возврата переплаченного станет 1 июля.

К 1 октября необходимо доплатить недоплаченное или вам вернут переплаченное, если декларировался доход от предпринимательской деятельности, был получен доход от проданного имущества или доход был получен за рубежом. Тот же срок является последним для нерезидентов, которые задекларируют отчисления в Эстонии.

В декларации о доходах в этом году учитывается годовая, свободная от налогов сумма в размере 6000 евро, раньше она составляла 2160 евро.