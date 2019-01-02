Ср, 2.01.2019
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Посадка отменяется: пилот airBaltic развернул самолет в небе над Таллинном
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Самолет airBaltic.

ФОТО: SCANPIX

Капитан самолета AirBaltic, следовавшего из Ригу в Таллинн, решил отказаться от посадки из-за бушующего в Таллинне шторма. Самолет развернули обратно в Латвию.

В Таллинне посадка должна была состояться в 13.05. Самолет сделал несколько кругов в ожидании подходящего момента для приземления, но в 14.30 пилот пришел к выводу, что посадка будет слишком опасной, и самолет взял курс на Ригу.

Траектория полета рейса Рига-Таллинн.

ФОТО: скриншот

Другие международные рейсы запаздывают. Судя по информации на сайте аэропорта, большинство прибывающих рейсов запаздывает на несколько десятков минут.

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