Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

«Не сомневайтесь: Михаэль в надежных руках, мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Пожалуйста, поймите, мы сохраняем конфиденциальность относительно состояния его здоровья в его же интересах», — гласит заявление.

Родные немецкого гонщика поблагодарили тех, кто переживает за него, и поздравили всех с Новым годом. 3 января Шумахеру исполнится 50 лет.

17 декабря сообщалось, что состояние Шумахера значительно улучшилось. Британское Daily Mail писало, что гонщик больше не прикован к постели, дышит самостоятельно и живет в кругу семьи.