Завтра в поездах Elron начнут устанавливать билетные аппараты

Начиная с завтрашнего дня, в поездах Elron постепенно начнут появляться билетные аппараты, которые позволят пассажирам самостоятельно валидировать свои поездки и покупать билеты для проезда.
«Установка билетных аппаратов – это важный шаг к тому, чтобы предложить клиентам возможность быстрой и удобной покупки билетов. Если большая часть клиентов будет покупать билеты на сайте или в билетных аппаратах, то у наших работников по обслуживанию появится больше времени заниматься пассажирами, предоставлять им нужную информацию и делать поездку как можно более приятной, - объяснил руководитель по продажам и развитию Elron Ронние Конго. – Для нас также крайне важна информация о наполняемости поездов, чтобы мы могли предложить лучшую услугу – важно, чтобы все поездки были зарегистрированы, поэтому мы призываем и людей, пользующихся льготной бесплатной услугой, валидировать свою поездку при входе в поезд».
Поначалу купить билет в аппарате можно будет за деньги, загруженные на проездную карту Elron: «В течение первой половины года в качестве возможности оплаты добавится и возможность бесконтактных платежей при помощи банковской карты, которыми можно будет пользоваться и в электричках. Я, конечно, хочу подчеркнуть и то, что работники по обслуживанию клиентов никуда из поездов не исчезнут, они по-прежнему будут на месте».
Как купить билет в билетном аппарате?
- Для начала покупки билета приложите к аппарату проездную карточку Elron.
- Выберите желаемый пункт назначения – выбрать можно как конкретную остановку, так и зону ближайших окрестностей Таллинна, в которой находится желаемая остановка.
- Выберите желаемый билет (обычный билет, или льготный билет ученика/пенсионера) и его количество. Льготу единой карты можно зарегистрировать, нажав после соответствующей иконки кнопку «Vali» и проведя единой картой перед машиной.
- На основании введенной информации машина произведет оплату.
- Для подтверждения покупки билета еще раз проведите перед билетным аппаратом проездной картой Elron.
Как завалидировать право на бесплатный проезд?
В билетном аппарате можно удобно и быстро завалидировать право на бесплатный проезд, предлагаемый самоуправлениями. Для этого нужно сделать все то же самое, что вы делается в таллиннском общественном транспорте – таллиннцы, жители волости Сауэ, ученики Саку и волости Раазику могут завалидировать свой льготный проезд, просто приложив единую карту к аппарату.
Билетные аппараты находятся в зоне входа в поезд, там же можно найти инструкцию по их использованию, нужные инструкции загружены и в сам аппарат и, конечное же, можно смело обращаться за помощью к работникам по обслуживанию клиентов. В дизельных поездах билетные аппараты появятся в течение ближайших недель.
Билетные аппараты – это одна из частей новой системы билетов Elron. Создатель билетной системы был выбран в рамках государственного тендера. Им стала фирма AS Ridango, которая создала инновационные билетные системы как в Таллинне и Тарту, так и во многих Северных странах.