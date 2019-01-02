Завтра в поездах Elron начнут устанавливать билетные аппараты

«Установка билетных аппаратов – это важный шаг к тому, чтобы предложить клиентам возможность быстрой и удобной покупки билетов. Если большая часть клиентов будет покупать билеты на сайте или в билетных аппаратах, то у наших работников по обслуживанию появится больше времени заниматься пассажирами, предоставлять им нужную информацию и делать поездку как можно более приятной, - объяснил руководитель по продажам и развитию Elron Ронние Конго. – Для нас также крайне важна информация о наполняемости поездов, чтобы мы могли предложить лучшую услугу – важно, чтобы все поездки были зарегистрированы, поэтому мы призываем и людей, пользующихся льготной бесплатной услугой, валидировать свою поездку при входе в поезд».

Поначалу купить билет в аппарате можно будет за деньги, загруженные на проездную карту Elron: «В течение первой половины года в качестве возможности оплаты добавится и возможность бесконтактных платежей при помощи банковской карты, которыми можно будет пользоваться и в электричках. Я, конечно, хочу подчеркнуть и то, что работники по обслуживанию клиентов никуда из поездов не исчезнут, они по-прежнему будут на месте».

Как купить билет в билетном аппарате? Для начала покупки билета приложите к аппарату проездную карточку Elron. Выберите желаемый пункт назначения – выбрать можно как конкретную остановку, так и зону ближайших окрестностей Таллинна, в которой находится желаемая остановка. Выберите желаемый билет (обычный билет, или льготный билет ученика/пенсионера) и его количество. Льготу единой карты можно зарегистрировать, нажав после соответствующей иконки кнопку «Vali» и проведя единой картой перед машиной. На основании введенной информации машина произведет оплату. Для подтверждения покупки билета еще раз проведите перед билетным аппаратом проездной картой Elron.

Как завалидировать право на бесплатный проезд? В билетном аппарате можно удобно и быстро завалидировать право на бесплатный проезд, предлагаемый самоуправлениями. Для этого нужно сделать все то же самое, что вы делается в таллиннском общественном транспорте – таллиннцы, жители волости Сауэ, ученики Саку и волости Раазику могут завалидировать свой льготный проезд, просто приложив единую карту к аппарату.

Билетные аппараты находятся в зоне входа в поезд, там же можно найти инструкцию по их использованию, нужные инструкции загружены и в сам аппарат и, конечное же, можно смело обращаться за помощью к работникам по обслуживанию клиентов. В дизельных поездах билетные аппараты появятся в течение ближайших недель.