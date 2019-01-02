Найденный мертвым в Таллинне молодой человек упал со здания

В первый день этого года найденный мертвым в Таллинне на Пярнуском шоссе 27-летний мужчина погиб в результате несчастного случая, пишет Postimees.
По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, сегодня выяснилось, что найденный на крыше парковки возле бизнес-центра на Пярнуском шоссе 27-летний мужчина погиб в результате несчастного случая.
«На основании собранных к сегодняшнему дню данных, можем подтвердить, что указывающих на преступление следов не обнаружено и речь идет о несчастном случае. Точное время гибели устанавливается», - сказал Тамбре. Еще проводится вскрытие и токсикологических ответов еще нет.
Вчера в 13:25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на крыше парковки по адресу Пярнуское шоссе, 105, лежит человек. Прибывшие на место полицейские и медики скорой помощи установили, что речь идет о погибшем 27-летнем мужчине.