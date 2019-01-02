Найденный мертвым в Таллинне молодой человек упал со здания

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, сегодня выяснилось, что найденный на крыше парковки возле бизнес-центра на Пярнуском шоссе 27-летний мужчина погиб в результате несчастного случая.

«На основании собранных к сегодняшнему дню данных, можем подтвердить, что указывающих на преступление следов не обнаружено и речь идет о несчастном случае. Точное время гибели устанавливается», - сказал Тамбре. Еще проводится вскрытие и токсикологических ответов еще нет.