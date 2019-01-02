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  • В Таиланде выпала из окна отеля и разбилась молодая туристка из Латвии

В Таиланде выпала из окна отеля и разбилась молодая туристка из Латвии

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Таиланд

ФОТО: Karin Dean

В Таиланде, выпав с балкона шестого этажа гостиницы, погибла 29-летняя туристка из Латвии.

Трагедия произошла на курорте Карон. Кристина Решетникова приехала в Таиланд 24 декабря вместе с мужем и сыном и планировала находиться там до 8 января.

Муж погибшей Андрей Решетников пришел в гостиницу после празднования Нового года примерно в 3.30. Он видел, как жена перебралась через перила балкона, поскользнулась и упала, сообщают местные источники.

Муж считает, что произошел несчастный случай. Женщина употребляла алкоголь, но в момент трагедии не была пьяна. В Таиланд семья отправилась с 19-месячным ребенком. Расследование происшествия продолжается.

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