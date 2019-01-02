В Таиланде выпала из окна отеля и разбилась молодая туристка из Латвии

Трагедия произошла на курорте Карон. Кристина Решетникова приехала в Таиланд 24 декабря вместе с мужем и сыном и планировала находиться там до 8 января.

Муж погибшей Андрей Решетников пришел в гостиницу после празднования Нового года примерно в 3.30. Он видел, как жена перебралась через перила балкона, поскользнулась и упала, сообщают местные источники.