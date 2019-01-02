Драка на автовокзале: напавший на сотрудника полиции мужчина проведет несколько лет в тюрьме

На прошлой неделе угрожавший охраннице Пярнуского автобусного вокзала и находившейся там молодежи 29-летний пьяный мужчина кричал в том числе, что только освободился из тюрьмы и не боится туда снова попасть. Теперь ему действительно придется провести за решеткой весь новый год и частично следующий тоже, сообщает Pärnu Postimees.
Безусловно, в тюрьму привели не угрозы, а совершенное серьезное преступление: он ударил прибывшего на автобусный вокзал для исполнения служебных обязанностей помощника полицейского.
Агрессивного мужчину обнаружила прибывшая для проверки работница G4S. Охранница вывела неадекватного человека из зала ожидания и вызвала полицию. В ожидании стражей правопорядка охранница попыталась успокоить нарушителя на платформе ожидания. Оказалось, что это как бороться с ветряными мельницами, поскольку, когда полиция прибыла на место происшествия, агрессор напал на 24-летнего помощника полицейского.
В ходе драки полицейские и охранница задержали нападавшего и надели ему наручники.
Уже на следующий день, 28 декабря, был оглашен приговор, согласно которому 29-летний мужчина проведет год и восемь месяцев в тюрьме.
Всего за пять дней до нападения на помощника полицейского он был пойман за рулем по подозрению в нетрезвом вождении. В его отношении также действует назначенный только летом условный приговор с испытательным сроком за вождение в нетрезвом виде.
В результате этого он и был приговорен к году и восьми месяцам тюрьмы, а также он должен будет покрыть расходы на производство в размере более 800 евро и после освобождения из тюрьмы останется на год без водительских прав.