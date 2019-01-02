Драка на автовокзале: напавший на сотрудника полиции мужчина проведет несколько лет в тюрьме

Безусловно, в тюрьму привели не угрозы, а совершенное серьезное преступление: он ударил прибывшего на автобусный вокзал для исполнения служебных обязанностей помощника полицейского.

Агрессивного мужчину обнаружила прибывшая для проверки работница G4S. Охранница вывела неадекватного человека из зала ожидания и вызвала полицию. В ожидании стражей правопорядка охранница попыталась успокоить нарушителя на платформе ожидания. Оказалось, что это как бороться с ветряными мельницами, поскольку, когда полиция прибыла на место происшествия, агрессор напал на 24-летнего помощника полицейского.

В ходе драки полицейские и охранница задержали нападавшего и надели ему наручники.

Уже на следующий день, 28 декабря, был оглашен приговор, согласно которому 29-летний мужчина проведет год и восемь месяцев в тюрьме.

Всего за пять дней до нападения на помощника полицейского он был пойман за рулем по подозрению в нетрезвом вождении. В его отношении также действует назначенный только летом условный приговор с испытательным сроком за вождение в нетрезвом виде.