Связь нарушена: некоторые клиенты мобильных операторов не могут звонить

Связь Elisa на Сааремаа, в Вильяндимаа, Раазику и Кабернеэме, а также в окрестностях Таллинна нарушена из-за сбоев в работе отдельных подстанций, сообщает предприятие.

Как сообщил еще днем директор радиосети Tele2 Танел Сарри, функционирование мобильной связи в первую очередь зависит от бесперебойной подачи электроэнергии. «Из-за шторма несколько сбоев было зафиксировано на Хийумаа и других островах, а также в прибрежных районах, но крупных нарушений связи на данный момент нет. Для обеспечения дополнительного энергопитания у нас подготовлены запасные электрогенераторы, и наши техники уже подключили их в ряде местностей», – отметил Сарри.