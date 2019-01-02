Ср, 2.01.2019
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  • Связь нарушена: некоторые клиенты мобильных операторов не могут звонить

Связь нарушена: некоторые клиенты мобильных операторов не могут звонить

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Мобильный телефон. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Из-за сбоя подачи электроэнергии в нескольких регионах нарушена мобильная связь.

Связь Elisa на Сааремаа, в Вильяндимаа, Раазику и Кабернеэме, а также в окрестностях Таллинна нарушена из-за сбоев в работе отдельных подстанций, сообщает предприятие.

Из-за сбоев подачи электричества в этих районах могут быть сбои в работе мобильных услуг.

Как сообщил еще днем директор радиосети Tele2 Танел Сарри, функционирование мобильной связи в первую очередь зависит от бесперебойной подачи электроэнергии. «Из-за шторма несколько сбоев было зафиксировано на Хийумаа и других островах, а также в прибрежных районах, но крупных нарушений связи на данный момент нет. Для обеспечения дополнительного энергопитания у нас подготовлены запасные электрогенераторы, и наши техники уже подключили их в ряде местностей», – отметил Сарри.

«В данный момент мы предпринимаем все меры для скорейшей ликвидации сбоев и предотвращения возможных нарушений мобильной связи», – заявил директор радиосети Tele2.

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