Видео: новая система позволяет полиции за пять минут выписать штраф за превышение скорости

1 января вступили в силу поправки в законе, которые разрешают полиции в случае многих незначительных нарушений использовать сокращенное производство. По оценке полицейских, это поможет экономить время стражей правопорядка и уменьшит число людей, попадающих в регистр наказаний.

Если в среднем на производства о проступке тратится почти 20 минут, время на сокращенное производство уменьшается почти до пяти минут.

Означает ли это для обычных граждан, что с большой вероятностью даже за мелкое нарушение будет выписан штраф?

«В несколько раз более быстрое производство означает, что за счет освободившегося времени полицейские могут больше заниматься профилактической работой», - сказал руководитель бюро по пресечению и производству по делу о проступке Департамента полиции и погранохраны Тоомас Лохо.

Смотрите в видео, что Лохо думает о новой системе.

Сокращенное производство используется в случае двадцати незначительных нарушений, большинство из которых связаны с дорожным движением. В случае этих нарушений теперь людям будет выписываться штраф, размер которого точно указан для каждого отдельного нарушения.

Ставки штрафов в рамках сокращенного производства:

Управление транспортным средством, не имеющим обязательного страхования - 80 евро

Управление незарегистрированным транспортным средством - 80 евро

Управление транспортным средством с нечитаемым с требуемого расстояния государственным регистрационным знаком - 20 евро

Управление транспортным средством без техосмотра — 80 евро

Игнорирование красного сигнала светофора — 40 евро

Не уступил дорогу пешеходу - 40 евро

Превышение скорости до 20 км/ч - от трех до 60 евро.

Нарушение правил обгона - 80 евро

Езда по встречной полосе - 80 евро

Нарушение ПДД на железнодорожном переезде - 80 евро

Поездка с непристегнутым ремнем безопасности - 40 евро

Поездка на мотоцикле без шлема - 40 евро

Парковка в запрещенном месте - 20 евро

Парковка в запрещенном месте, представляющая угрозу для других людей - 40 евро

Другое нарушение правил водителем (например, использование мобильного телефона во время поездки) - 20 евро

Другое нарушение ПДД пешеходом или велосипедистом - 20 евро

Управление грузовиком без уплаты транспортного налога - 80 евро

Управление грузовиком в случае частичной уплаты транспортного налога - 40 евро

Курение в запрещенном месте - 20 евро

Безбилетный проезд в общественном транспорте - 20 евро

В отличие от других наказаний за проступки штрафы с целью воздействия не будут вносить в регистр наказаний.

«Сейчас в регистр наказаний занесено около 20 процентов жителей Эстонии и это, очевидно, слишком много. Неразумно, что в регистре наказаний остается след даже за незначительное нарушение, например, за проезд в автобусе без билета или за сломанную подсветку номера автомобиля. Последствия должны быть пропорциональны с проступком», - говорит руководитель отдела защиты правопорядка и криминальной политики МВД Вейко Коммусаар.

Для того, чтобы полиция могла использовать сокращенное производство, нарушитель должен быть согласен с тем, что он совершил проступок.