Ср, 2.01.2019
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  • Департамент предостерегает: в Эстонии рассылают фальшивые счета

Департамент предостерегает: в Эстонии рассылают фальшивые счета

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Patendiamet soovitab arvet enne tasumist hoolikalt kontrollida.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Патентный департамент предупреждает, что в последнее время вновь стали известны случаи рассылки фальшивых счетов.

Патентный департамент советует тщательно следить, действительно ли поступивший счет отправлен той организацией, где зарегистрирован счет получателя.

Патентный департамент приводит в пример фальшивые счета с пометкой WIPOT, что несложно спутать с аббревиатурой WIPO, - то есть Всемирной организации интеллектуальной собственности World Intellectual Property Organization.

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