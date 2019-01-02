Департамент предостерегает: в Эстонии рассылают фальшивые счета

Патентный департамент советует тщательно следить, действительно ли поступивший счет отправлен той организацией, где зарегистрирован счет получателя.

Патентный департамент приводит в пример фальшивые счета с пометкой WIPOT, что несложно спутать с аббревиатурой WIPO, - то есть Всемирной организации интеллектуальной собственности World Intellectual Property Organization.